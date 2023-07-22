Появились фото последствий штурма захваченного дома в Подмосковье

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фотографии из дома в подмосковном коттеджном поселке «Шервуд», куда проник и потом там забаррикадировался вооруженный мужчина, позже ликвидированный в ходе штурма.

22 июля вооруженный человек в камуфляже проник в жилой дом в коттеджном поселке «Шервуд». Там сработала сигнализация, после чего на место прибыли полицейский и охрана. Как сообщал источник РБК, мужчина попытался взять их в заложники, но те смогли покинуть дом. Позже он открыл из окна стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, отмечает Следственный комитет.

Как уточнял Хинштейн, устроивший нападение человек — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Во время захвата дома он озвучивал политические лозунги и заявил, что «собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», рассказывал депутат. Как писала Baza, мужчина говорил, что недавно вернулся с военной операции на Украине и кричал, что залезть в коттедж ему приказал бог.

Попытки убедить Черненко сдаться успехом не увенчались и Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм, в результате которого мужчина был ликвидирован. При нем обнаружили два автомата, карабин «Сайга», гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. При штурме из один бойцов СОБРа получил незначительное ранение, уточнил депутат.

«Штурм дважды приостанавливался. Было сделано все, чтобы избежать крови, но безуспешно. В.Черненко продолжал отстреливаться. Иного варианта, кроме, как его ликвидировать, не оставалось», — написал Хинштейн.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК.