В Курчатове двоих мужчин задержали по подозрению в избиении росгвардейцев
В городе Курчатов Курской области двое молодых людей избили сотрудников Росгвардии, сообщил Следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Подозреваемых задержали, следствие попросило суд их арестовать.
«Только что организаторы нападения на курских росгвардейцев задержаны. Тех, кто их отпустил, ждут суровые разбирательства», — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, сделав репост сообщения телеграм-канала «Многонационал».
В посте говорится, что 14 июля росгвардейцы приехали по вызову в ночной клуб «Абриколь». На записях с камер видеонаблюдения видно, что им не позволили зайти внутрь. Двое сотрудников Росгвардии и несколько мужчин вышли на улицу, там началась потасовка. По данным телеграм-канала, нападавших задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.