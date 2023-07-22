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В Курчатове двоих мужчин задержали по подозрению в избиении росгвардейцев

Двух человек задержали в Курчатове по подозрению в избиении росгвардейцев в ночном клубе
Фото: policemagazine / VK
Фото: policemagazine / VK

В городе Курчатов Курской области двое молодых людей избили сотрудников Росгвардии, сообщил Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Подозреваемых задержали, следствие попросило суд их арестовать.

«Только что организаторы нападения на курских росгвардейцев задержаны. Тех, кто их отпустил, ждут суровые разбирательства», — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, сделав репост сообщения телеграм-канала «Многонационал».

В посте говорится, что 14 июля росгвардейцы приехали по вызову в ночной клуб «Абриколь». На записях с камер видеонаблюдения видно, что им не позволили зайти внутрь. Двое сотрудников Росгвардии и несколько мужчин вышли на улицу, там началась потасовка. По данным телеграм-канала, нападавших задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.

Теги
Курская область Следственный комитет Росгвардия избиение
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