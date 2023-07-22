Ящик с надписью «радий» нашли у штаба ОДКБ в Москве
Ящик с надписью «радий» обнаружили у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью «радий». На место выехали специалисты для его исследования», — сказал собеседник агентства.
Об обнаружении ящика с надписью «радий» рядом с территорией штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте в столице также сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, рядом также был найден парашют. Зону происшествия оцепили.
SHOT пишет, что ящик упакован в пенопласт, а надпись «радий» — заводская. Эксперты измеряют рядом уровень радиации, утверждает телеграм-канал.
РЕН ТВ позже сообщил, что ящик оказался метеозондом, он не представляет опасности.
ОДКБ была создана в 1992 году. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Накануне вечером на Марксисткой улице в Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. По данным телеграм-канала Baza, очевидец обнаружил гранату в салоне автомобиля ВАЗ, припаркованного у БЦ «Планета». Охранник здания рассказал, что видел у автомобиля человека в военной форме.
Позже в МВД сообщили РБК, что предмет оказался муляжом. «Предмет угрозы жизни и здоровью граждан не представляет», — заявили в ведомстве.