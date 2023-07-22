В Колумбии взорвался заминированный автомобиль рядом с военной базой

Грузовик со взрывчаткой взорвался на военном блокпосту рядом с базой Наранхитос в колумбийском муниципалитете Таме в Арауке. Об этом сообщил губернатор региона Уильинтон Родригес, запись его обращения опубликована в Twitter правительства департамента.

«Араука не может оставаться эпицентром нарушений международного гуманитарного права. Мы отвергаем любые акты насилия, происходящие на нашей территории, и то, что сегодня было зафиксировано в окрестностях военной базы Наранхитос, глубоко нас ранит», — заявил Родригез. По данным журнала Semana, ранены шесть солдат. Источники издания сообщили, что два человека погибли.

На взрыв отреагировал и президент Колумбии Густаво Петро. «Нападение на дороге между Араукой и Касанаре. Несколько солдат получили ранения. Я попросил министерство обороны немедленно отправиться в отдел и лично разобраться в том, что произошло», — написал Петро.

Как отмечает газета El Pais, департамент Араука, который находится на границе с Венесуэлой, десятилетиями был районом, управляемым организованной вооруженной группой — Народно-освободительной армией, которую власти Колумбии считают повстанцами. В последние годы Араука была разделена с неактивными членами группировки Революционных вооруженных сил Колумбии. Обе группировки жили в мире, пока между ними не началась война.