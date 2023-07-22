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Военная операция на Украине ,  
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В Никарагуа заявили о неудаче по навязыванию Зеленского Латинской Америке

Президент Никарагуа Ортега: ЕС не смог навязать СЕЛАК участие в саммите Зеленского
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Военная операция на Украине

Европейский союз не смог навязать странам Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) участие в саммите «фашистского» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, выступая на 44-ой годовщине Сандинистской народной революции.

По его словам, европейское сообщество хотело провести со странами СЕЛАК встречу с «фашистским, нацистским президентом Украины», который присутствовал на саммите. «Европейцы сильно надавили, но большинство стран СЕЛАК не приняли предложение посадить [за стол переговоров в рамках саммита] фашистского президента Украины», — заявил Ортега.

Саммит СЕЛАК и Евросоюза прошел 17-18 июля в Брюсселе. Это была первая встреча двух сообществ с 2015 года.

Президент Никарагуа отметил, что представители Евросоюза очень хотели внести в совместную декларацию по итогам саммита обвинения в адрес России. Он добавил, что страны Латинской Америки с точки зрения логики не смогли их принять, поскольку это не входило в повестку обсуждения между Евросоюзом и СЕЛАК.

Как уточняет портал O Globo, украинский конфликт был одним из ключевых вопросов на саммите, а европейская настойчивость в осуждении России означала, что переговоры зашли в тупик, наткнувшись на сопротивление латиноамериканских стран, поддерживающих нейтралитет по отношению к Москве. При этом в итоговой декларации саммита говорится, что страны выражают «глубокую озабоченность» в связи с продолжающимися военными действиями на Украине. Текст документа поддержали все, кроме Никарагуа, которая не согласилась с пунктом про Украину. Из-за этого чуть было не наложено вето на всю декларацию, которая требует полного согласия. Ситуация вызвала раздражение президента Бразилии Лулы да Силвы, который выступил за мирные переговоры между сторонами конфликта на Украине. 

Теги
Украина Владимир Зеленский Даниэль Ортега Никарагуа Латинская Америка
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