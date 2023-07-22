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Байден пригласил директора ЦРУ присоединиться к его кабинету

Президент США Джо Байден предложил главе ЦРУ Уильяму Бернсу войти в состав его кабинета

Президент США Джо Байден предложил директору ЦРУ Уильяма Бернса присоединиться к его кабинету. Об этом сообщает Белый дом.

«Я рад сообщить, что пригласил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса в качестве члена моего кабинета», — говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Байдена, Бернс, работая в «тесном контакте с директором национальной разведки Аврил Хейнс» использовал разведданные, чтобы «дать нашей стране важное стратегическое преимущество». Байден подчеркнул, что под руководством Бернса ЦРУ «предлагает четкий и долгосрочный подход» к решению главных проблем нацбезопасности США. Среди проблем президент назвал сторону России в украинском конфликте и конкуренцию с Китаем.

В текущий состав кабинета Байдена входят вице-президент, 15 министров, а также генпрокурор и госсекретарь.

Как пишет The Washington Post, задолго до начала военной операции России на Украине, Бернс был ключевым собеседником Белого дома с Москвой, кроме того, у него был прямой контакт с президентом Владимиром Путиным, в отличие от других членов администрации Байдена. Теперь Бернс будет участвовать в заседаниях кабинета вместе с госсекретарем и министром обороны, при этом не ожидается, что он возьмет на себя какие-либо политические обязанности.

Бывший офицер ЦРУ Дэвид Присс сказал WP, что другие президенты США не назначали директоров ЦРУ участниками кабинета, поскольку «понимали, что роль разведки не является политической». По его словам, «современные президенты не использовали кабинет для серьезных дискуссий и формулирования важнейших политических программ».

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Уильям Бернс с 2005 по 2008 год занимал пост посла США в России, затем был исполняющим обязанности госсекретаря США. В 2011-ом он стал первым заместителем госсекретаря и был им до 2014 года. В 2021 году Байден объявил о назначении Бернса на пост директора ЦРУ, позже его кандидатуру одобрил сенат.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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