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Лула да Силва ужесточил доступ к оружию для бразильцев

Президент Лула да Силва ужесточил доступ бразильцев к оружию

Президент Бразилии Лула да Силва подписал указ об «ответственном» контроле над оружием в стране, во многом ограничивающем к нему доступ. Об этом сообщает портал G1.

Бразильский лидер заявил, что нельзя допускать «арсеналов в руках людей». С ним согласен министр юстиции Флавио Дино, который отметил, что указ должен положить конец «трагической и темной главе» в Бразилии, поскольку новая мера «взвешена и сбалансирована».

Среди мер, предложенных указом, есть:

  • уменьшение количества оружия и боеприпасов, к которым могут получить доступ гражданские лица для самообороны, а также охотники и коллекционеры;
  • запрет на транзит охотниками, члены стрелковых клубов и коллекционерами заряженного оружия;
  • ограничение на работу стрелковых клубов;
  • возобновление правил разграничения оружия, используемого органами безопасности и гражданскими лицами;
  • снижение срока действия регистрации на огнестрельное оружие.

До подписания указа гражданские лица могли приобрести до четырех единиц оружия, разрешенных для самообороны, без необходимости доказывать фактическую необходимость для покупки. На одно оружие в год можно было купить до 200 патронов. Теперь же гражданин может приобрести не больше двух единиц оружия, при этом доказав необходимость покупки, и до 50 патронов на каждое в год.

В мае 2019 года Бразилия смягчила оружейное законодательство. Тогдашний президент Жаир Болсонару заявил, что закон, упрощающий порядок получения, ношения и применения огнестрельного оружия, «отражает нашу принципиальную позицию».

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Лула да Силва Бразилия оружие
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