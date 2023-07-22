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В США впервые в истории выдвинули женщину на пост начальника штаба ВМС

Белый дом: на должность начальника штаба ВМС впервые в истории США выдвинута женщина

На должность начальника штаба Военно-морских сил США впервые в истории страны выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти. Об этом заявил президент Джо Байден, сообщает Белый дом. Кандидатура Фракетти вносится на рассмотрение американского сената конгресса.

В настоящее время адмирал является заместителем начальника военно-морских операций. Она — офицер надводного боя с большим политическим и оперативным опытом. Ранее Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов и командующего 6-ым флотом США. Помимо этого, у адмирала есть опыт работы в Корее, где она была командиром 9-ой и 15-ой авианосных ударных групп.

Помимо Франкетти, Байден выдвинул на должность заместителя командующего военно-морскими операциями вице-адмирала Джеймса Килби, на пост командующего Индо-Тихоокеанским командованием — адмирала Самуэля Папаро. Оба военных имеют богатый опыт работы внутри Военно-морских сил.

На данный момент должность начальника штаба ВМС США занимает адмирал Майкл Гилдей. Он назначен на этот пост с 22 августа 2019 года.

В прошлом году Байден назначил адмирала Линду Фэган руководителем Береговой охраны США, что сделало ее первой женщиной-командующим. Но береговая охрана формально не входит в состав Министерства обороны, а подчиняется Министерству внутренней безопасности.

Теги
ВМС США Джо Байден Белый дом
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