Сбежавшая из Берлинского зоопарка львица оказалась кабаном

Полиция Берлина с четверга искала сбежавшую из зоопарка львицу, которая оказалась кабаном

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Полиция Бранденбурга и Берлина с четверга искала львицу, которая, предположительно, сбежала из Берлинского зоопарка. Однако позже выяснилось, что это дикий кабан, пишет издание Focus со ссылкой на главу общины Клайнмахнов Михаэля Грубера.

Полиция обнаружила следы фекалий и волос и отправила их в Институт Лейбница в Берлине. Анализы будут готовы в субботу, но двое экспертов уже заявили, что образцы принадлежат не львице, а, вероятно, кабану.

Издание Spiegel публикует видео, как в кустах замечено животное, напоминающее львицу. На поиски животного были отправлены собаки, охотники и полицейские.