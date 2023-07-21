На юго-западе Польши упал американский беспилотник

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В Нижней Силезии на юго-западе Польши упал американский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает издание RMF со ссылкой на польские экстренные службы.

Во вторник очевидец из села Тшебень позвонил в экстренные службы и сообщил, что в лесу упал небольшой самолет. В результате инцидента никто не пострадал. В итоге недалеко от заправочной станции был обнаружен беспилотник — его модель не называется, но известно, что размах крыльев составляет 8 м.

По данным RMF, дрон принадлежал группировке американских военных, которые проводили учения. Недалеко от Тшебеня находится полигон.