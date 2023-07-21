Российско-китайские военно-морские учения в Японском море. Видео

В Японском море прошли совместные военно-морские учения Китая и России. Во время маневров под названием «Север/Взаимодействие — 2023» моряки отработали навыки плавания «в составе различных строев», также они отработали морской бой с кораблем условного противника и стрельбу по имитированной воздушной цели.

Со стороны России в учениях принимают участие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. Китай отправил на учения эскадренные миноносцы «Цицикар» (на его борту сформирован совместный штаб) и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху».