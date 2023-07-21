Тело второго погибшего нашли на месте обрушении крыши цеха на Урале

Число погибших в результате обрушения крыши цеха на территории исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле увеличилось до двух. Об этом сообщает газета «Тагильский рабочий» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области.

«Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — по ч.3 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), предусматривающий вплоть до семи лет лишения свободы», — рассказали в СК.

Крыша цеха на территории ИК-5 обрушилась накануне, когда кровлю ремонтировали четверо рабочих из подрядной организации. Один рабочий погиб при падении, второй попал в больницу, третий не пострадал. Четвертого искали под завалами.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.