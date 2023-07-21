Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 20 июл, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 20 июл, 18:36
Тело второго погибшего нашли на месте обрушении крыши цеха на Урале Общество, 10:19
Ким Кардашьян появилась в первом тизере «Американской истории ужасов» Life, 10:17
The Telegraph показала первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ Политика, 10:15
Новак рассказал, когда стабилизиуются цены на бензин Бизнес, 10:12
«Да скачаю из интернета»: чем опасны шаблонные договора Pro, 10:03
FTX подала в суд на Бэнкмана-Фрида для возмещения $1 млрд Крипто, 10:02
«Мобилка, которая летит вверх»: как зарождался MobileUp РБК Компании, 10:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АвтоВАЗ рассказал о тайных проверках дилерских центров Авто, 09:58
Умер актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт Общество, 09:54
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:52
Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет Политика, 09:45
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist Pro, 09:43
Семейная пара с внуком пропала во время рыбалки на реке Лене Общество, 09:29
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир Pro, 09:21
Общество ,  
0 

Тело второго погибшего нашли на месте обрушении крыши цеха на Урале

В Нижнем Тагиле под завалами обрушившейся крыши цеха нашли тело второго погибшего

Число погибших в результате обрушения крыши цеха на территории исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле увеличилось до двух. Об этом сообщает газета «Тагильский рабочий» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области.

«Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — по ч.3 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), предусматривающий вплоть до семи лет лишения свободы», — рассказали в СК.

Крыша цеха на территории ИК-5 обрушилась накануне, когда кровлю ремонтировали четверо рабочих из подрядной организации. Один рабочий погиб при падении, второй попал в больницу, третий не пострадал. Четвертого искали под завалами.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Теги
Нижний Тагил Свердловская область Следственный комитет
Материалы по теме
В Москве рабочего насмерть зажало лифтом
Общество
В Татарстане завели дело после гибели рабочих «Татнефти» во время пожара
Общество
Массовая драка рабочих произошла у Лахта-центра в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter