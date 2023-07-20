В Нижнем Тагиле рабочий погиб при обрушении крыши цеха на территории колонии

В Нижнем Тагиле при обрушении крыши на территории колонии погиб рабочий

В Нижнем Тагиле рабочий погиб в результате обрушении крыши цеха на территории исправительной колонии № 5, сообщает управление СК по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда четверо рабочих ремонтировали кровлю крыши. «В результате падения крыши один рабочий погиб, второй доставлен в больницу, третий не пострадал. Кроме того, были организованы поиски четвертого рабочего под завалами», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что обрушение крыши цеха сборки металлоконструкций произошло в исправительной колонии № 5. Осужденные и сотрудники пенитенциарного учреждения не пострадали, отметили в ведомстве. Работы выполняли четыре сотрудника подрядной организации.