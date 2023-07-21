Умер актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт

Ник Бенедикт (Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images)

Американский актер Ник Бенедикт, известный по роли Бутса в «Санта-Барбаре», скончался. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на онлайн-некролог и сообщение ресторана, где работает его жена Джинджер.

Ранее ресторан Jake's Steakhouse сообщал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что 2 июля Бенедикт перенес экстренную операцию на позвоночнике. 4 июля всю нижнюю часть его тела, начиная от шеи, парализовало, актера приняли в хоспис. Jake's Steakhouse открыл сбор средств, чтобы помочь Джинджер со всеми расходами, которые могут возникнуть.

Бенедикт умер в день своего рождения, 14 июля, от осложнений после операции. Ему было 77 лет.

Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе в 1947 году. Первую роль он сыграл будучи ребенком в сериале «Прослушка» в 1955 году вместе со своим отцом — актером Ричардом Бенедиктом. Ник Бенедикт сыграл во множестве сериалов, таких как «Все мои дети», «Санта-Барбара», «Молодые и дерзкие» и «Дни нашей жизни». За роль Филипа Брента в шоу ABC «Все мои дети» он был номинирован на премию «Эмми». Бенедикт также выступал как художник и музыкант.