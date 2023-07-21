Умер актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 20 июл, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 20 июл, 18:36
Тело второго погибшего нашли на месте обрушении крыши цеха на Урале Общество, 10:19
Ким Кардашьян появилась в первом тизере «Американской истории ужасов» Life, 10:17
The Telegraph показала первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ Политика, 10:15
Новак рассказал, когда стабилизиуются цены на бензин Бизнес, 10:12
«Да скачаю из интернета»: чем опасны шаблонные договора Pro, 10:03
FTX подала в суд на Бэнкмана-Фрида для возмещения $1 млрд Крипто, 10:02
«Мобилка, которая летит вверх»: как зарождался MobileUp РБК Компании, 10:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
АвтоВАЗ рассказал о тайных проверках дилерских центров Авто, 09:58
Умер актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт Общество, 09:54
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:52
Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет Политика, 09:45
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist Pro, 09:43
Семейная пара с внуком пропала во время рыбалки на реке Лене Общество, 09:29
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир Pro, 09:21
Общество ,  
0 

Умер актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт

Актер из «Санта-Барбары» Ник Бенедикт умер в день своего 77-го дня рождения
Ник Бенедикт
Ник Бенедикт (Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images)

Американский актер Ник Бенедикт, известный по роли Бутса в «Санта-Барбаре», скончался. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на онлайн-некролог и сообщение ресторана, где работает его жена Джинджер.

Ранее ресторан Jake's Steakhouse сообщал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что 2 июля Бенедикт перенес экстренную операцию на позвоночнике. 4 июля всю нижнюю часть его тела, начиная от шеи, парализовало, актера приняли в хоспис. Jake's Steakhouse открыл сбор средств, чтобы помочь Джинджер со всеми расходами, которые могут возникнуть.

Бенедикт умер в день своего рождения, 14 июля, от осложнений после операции. Ему было 77 лет.

Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе в 1947 году. Первую роль он сыграл будучи ребенком в сериале «Прослушка» в 1955 году вместе со своим отцом — актером Ричардом Бенедиктом. Ник Бенедикт сыграл во множестве сериалов, таких как «Все мои дети», «Санта-Барбара», «Молодые и дерзкие» и «Дни нашей жизни». За роль Филипа Брента в шоу ABC «Все мои дети» он был номинирован на премию «Эмми». Бенедикт также выступал как художник и музыкант.

Теги
Санта-Барбара актер некролог
Материалы по теме
Сын Ивана Краско сообщил, что состояние актера становится лучше
Общество
Американские актеры присоединились к забастовке сценаристов
Общество
В горах Калифорнии нашли тело актера из «Чернокнижника» Джулиана Сэндса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter