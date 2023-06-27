Умер исполнитель роли Лайонела Локриджа в «Санта-Барбаре» Николас Костер

Исполнитель роли Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара» Николас Костер умер в 89 лет

Николас Костер (Фото: Tibrina Hobson / Getty Images)

Умер актер Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на его дочь Диннин Костер.

По ее словам, актер скончался во Флориде в больнице. Ему было 89 лет.

«Для меня было честью работать с ним в одной компании, и я всегда буду дорожить его дружбой и его безупречными качествами как профессионала», — написал коллега Костера по «Санта-Барбаре» Адольфо Мартинес (исполнитель роли Круза Кастильо).

Николас Костер родился в Лондоне, изучал актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства. Первую роль на телевидении Костер сыграл в мыльной опере «Молодой доктор Мэлоун». Он также известен по участию в шоу «Другой мир», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».

Костер работал инструктором по дайвингу и основал фонд, организующий поездки и обучение дайвингу для людей с ограниченными возможностями.