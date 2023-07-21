Российский союз обувщиков попросил запретить термины «экокожа» и «экомех»

Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) предложил запретить термины «экокожа», «веганская кожа» и «экомех», рассказала «Известиям» гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич. Организация попросила Совет Федерации внести соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей

В РСКО отметили, что в России нет стандарта производства экокожи, веганской кожи, экомеха (для обуви). Этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей: люди считают, что такой материал — это экологически натуральная кожа и мех, рассказали в ассоциации.

«ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка «эко» означает «экономичная кожа», что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная. Хотя к коже этот материал никакого отношения не имеет», — сказала Андрунакиевич.

По ее словам, члены Совфеда позитивно восприняли просьбу РСКО и осенью обсудят предложение в более широком составе на парламентских слушаниях. Сенатор Вячеслав Тимченко также сказал «Известиям», что вопрос будут обсуждать на осенних слушаниях по актуальным проблемам в сфере защиты прав потребителей.