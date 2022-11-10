Прокуратура: суд на два месяца арестовал женщину, которая выбросила дочь из окна в Москве

Суд арестовал женщину, которая выбросила свою дочь с 11-го этажа

Чертановский суд Москвы на два месяца арестовал женщину, которая выбросила свою годовалую дочь из окна. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мера пресечения будет действовать до 8 января 2023 года. «В судебном заседании обвиняемая не возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении прокуратуры.

8 ноября женщина выбросила ребенка из окна квартиры на 11-м этаже в Сумском проезде. В тот же день девочка умерла в больнице.

Как уточняют в прокуратуре, мать рассказала, что открыла окно, взяла в руки дочку, перевесилась через подоконник и отпустила ребенка из рук. После этого она собиралась покончить с собой, но в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники, женщину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего ребенка (пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Женщина признала вину и сказала, что убила ребенка осознанно. Прокуратура сообщила, что ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.