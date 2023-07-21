Сын Ивана Краско сообщил, что состояние актера становится лучше

Состояние актера Ивана Краско становится лучше, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Федора Краско.

«Врачи говорят, [что] состояние все лучше», — сказал он, отметив, что пока что точно неизвестно, когда его отца выпишут из стационара.

92-летнего актера увезли в больницу с дачи в Ленинградской области днем 13 июля. Краско жаловался на левую часть тела, у него не работали левые рука и нога. Краско положили в НМИЦ им. В.А. Алмахова. У актера диагностировали инсульт. Ему сделали операцию.

Помощница актера Дарья Пашкова сообщала РБК о его галлюцинациях. «Он в тяжелом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают», — говорила она.

С 1965 года Краско играл в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Помимо этого, он снялся в более чем 200 фильмах, среди которых «Тарас Бульба», «Господин оформитель», «Особенности национальной охоты в зимний период» и другие. Также Краско активно играл в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита». В 1992-м ему было присвоено звание народного артиста России.