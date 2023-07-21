СК начал проверку после угроз вымогателей школьникам в московском Гольяново

В Москве начали проверку после угроз вымогателей школьникам

Управление СК по Москве начало проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних на востоке города, говорится в телеграм-канале ведомства.

Доследственную проверку начали после сообщений в СМИ об угрозах физической расправы по отношению к несовершеннолетним и их родителям, сообщили в СК.

20 июля телеграм-канал Mash сообщил, что в московском Гольяново банда вымогателей около полугода «держала в страхе и грабила местных школьников».

Вымогатели отбирали у них карманные деньги. По данным Mash, у одного из потерпевших отобрали машину «Жигули».

Родители потерпевших обратились в полицию, после чего вымогатели приехали к отделению, угрожая физической расправой. Как сообщает телеграм-канал, двоих из них задержали.