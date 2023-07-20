В Ереване россиянин погиб при падении с пятого этажа здания СК Армении

Здание СК Армении в Ереване (Фото: investigative.am)

В Ереване россиянин погиб, упав с пятого этажа здания управления Следственного комитета Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

По данным СК, на имя 30-летнего гражданина России пришла посылка с наркотическим веществом. 19 июля он был задержан, в тот же день его доставили в здание управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды.

20 июля россиянина допросили. После следственных действий мужчину вели в наручниках по зданию. Его нашли под окнами здания мертвым.

Для выяснения обстоятельств произошедшего принимаются все необходимые меры, подчеркнули в Следственном комитете Армении.

В феврале в Армении задержали разыскиваемого в России автора антивоенных граффити. 31-летний россиянин Никита Каменский прилетел в Ереван из Стамбула, из аэропорта его доставили в отдел полиции. Он был объявлен в розыск с 20 декабря 2022 года по обвинению в вандализме.