Гладков: при обстреле хутора Бабка в Белгородской области повреждена ЛЭП

Хутор и село в Белгородской области остались без света после обстрела

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ВСУ обстреляли хутор Бабка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Люди не пострадали, но осколками снаряда повреждена линия электропередачи (ЛЭП). В хуторе Бабка и селе Новопетровка отключили свет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам. Ранее 18 июля Гладков сообщил об обстреле поселка Шамино. Пострадали пять человек.