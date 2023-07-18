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Хутор и село в Белгородской области остались без света после обстрела

Гладков: при обстреле хутора Бабка в Белгородской области повреждена ЛЭП
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли хутор Бабка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Люди не пострадали, но осколками снаряда повреждена линия электропередачи (ЛЭП). В хуторе Бабка и селе Новопетровка отключили свет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам. Ранее 18 июля Гладков сообщил об обстреле поселка Шамино. Пострадали пять человек.

Хутор и село в Белгородской области остались без света после обстрела
Хутор и село в Белгородской области остались без света после обстрела

Теги
Персоны
ЛЭП Белгородская область Вячеслав Гладков хутор обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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