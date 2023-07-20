Суд арестовал подростка, напавшего на мужчину на лавочке в Парке Горького

Суд арестовал 16-летнего подростка, который подошел со спины к сидящему на лавочке в Парке Горького мужчине и исподтишка ударил его по голове ногой. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Вину подозреваемый признал. Срок его содержания под стражей прокуратура не уточнила.

В июле в Сети появилось видео, на котором видно, как несколько подростков подходят к сидящему на скамейке в парке человеку и один из них наносит мужчине удар ногой по голове. После этого пострадавший падает, что с ним было после — неизвестно.

17 июля МВД заявило, что проверяет видео, а спустя два дня ведомство сообщило о задержании «всех участников хулиганских действий». Было возбуждено уголовное дело (по данным РЕН ТВ, по статье о хулиганстве).