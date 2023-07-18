В России выявили новую схему мошенничества с фейковыми приложениями банка

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую схему мошенничества, при которой злоумышленники маскируют программы для удаленного доступа к смартфонам под банковские приложения. Установить их убеждают через мессенджеры

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Мошенники начали маскировать программы удаленного доступа под банковские приложения и активно распространять их в мессенджерах. Таким образом они пытаются получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android. О новой схеме мошенничества РБК рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

По его словам, за последние 11 дней компания зафиксировала и предотвратила несколько сотен атак с использованием таких модифицированных программ, ранее подобной схемы обмана не было.

«Атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа, одно из которых также есть в Google Play, но намеренно вводят людей в заблуждение, модифицируя их. Они меняют само название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка, а также надписи в некоторых текстовых полях. Легитимные приложения представляют собой программы с открытым исходным кодом, поэтому для злоумышленников не составило особого труда создать на их основе поддельные приложения», — рассказал представитель «Лаборатории Касперского».

Как выглядит схема

Мошенники сначала звонят своим потенциальным жертвам под видом сотрудников службы поддержки банка и под разными предлогами пытаются убедить человека установить «приложение поддержки» российских банков.

Затем злоумышленники присылают приложение в мессенджере в виде файла — установочного пакета. Если жертва устанавливает его на телефон, то мошеннику остается только узнать необходимые данные, чтобы получить удаленный доступ к смартфону.

Удаленный доступ к смартфону позволяет злоумышленникам узнать учетные данные для входа в мобильное приложение финансовой организации или получить доступ к аккаунту, чтобы украсть деньги.

По словам Калинина, ранее злоумышленники пытались убедить своих жертв напрямую установить программу удаленного доступа из Google Play. Сейчас схему изменили, так как мошенники поняли, что многих смущают не имеющее отношения к банкам название и внешний вид ПО.

«Еще в прошлом году, судя по отзывам на Google Play, чтобы вынудить жертву найти в магазине и скачать определенную программу для удаленного доступа, злоумышленники изобретали самые разные приемы. Например, ссылались на то, что приложение переименовали якобы из-за санкций, поэтому оно не имеет ничего общего с тем или иным банком. Пытались запугать тем, что только с этим приложением данные будут в безопасности или что оно необходимо, чтобы никакое другое устройство не могло подключиться к личному кабинету клиента. Встречались и другие поводы: якобы на пользователя пытались оформить кредит, и чтобы отменить операцию, нужно воспользоваться ПО службы поддержки банка. Не исключаем, что похожие легенды могли использоваться злоумышленниками, когда они начали распространять уже модифицированные версии программ для удаленного доступа», — рассказал Калинин.