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Заместитель посла Великобритании прибыл в МИД России

Временный поверенный в делах Великобритании Том Додд прибыл в МИД России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд прибыл в МИД, передает корреспондент «РИА Новости».

Прежде чем зайти в здание, дипломат заявил: «Мы хотим мира на Украине, и чтобы русские войска ушли из Украины». Причину визита он не назвал.

Спустя час он покинул здание дипломатического ведомства.

РБК направил запрос в МИД России.

17 июля Великобритания ввела против России очередной набор санкций. Под ограничения попали министры просвещения Сергей Кравцов и культуры Ольга Любимова, детский лагерь «Артек», телеведущий Антон Красовский, камчатский губернатор Владимир Солодов, глава Адыгеи Марат Кумпилов и другие.

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