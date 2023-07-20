В Сочи начался пожар на трансформаторной подстанции

На трассе в Сочи загорелась электроподстанция

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В Адлерском районе Сочи на автодороге А-149 загорелась трансформаторная подстанция, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 11:30, через 10 минут на место прибыли первые подразделения пожарных. В тушении участвуют 24 человека и девять единиц техники. К 12:40 пожар локализовали на площади 90 кв. м.

SHOT уточняет, что подстанция горит на промежутке трассы между Адлером и Красной Поляной, в районе села Казачий Брод. По данным 93.ru, подстанция принадлежит РЖД.