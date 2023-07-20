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Мэр Пскова заявил, что отмена выступления Ёлки не связана с политикой

Певица Елка (Елизавета Иванцив)
Певица Елка (Елизавета Иванцив) (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Выступление певицы Ёлки на Дне города Пскова отменено из-за изменения концепции праздника, сообщил РБК глава города Борис Ёлкин. По его словам, это решение «никак не связано с политической обстановкой, местом рождения [артистки], репертуаром и другими факторами, которые сейчас озвучивают СМИ».

«Изменилась сама концепция праздника, а именно было принято решение отказаться от массовых торжеств на главной площади в целях безопасности граждан и с учетом необходимости перекрывать ее для личного и общественного транспорта. Решено провести более камерный, семейный праздник в Финском парке, где концертная площадка не соответствует уровню певицы Ёлки и техническим параметрам ее райдера», — заявил глава города.

Праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Пскове 21–23 июля. 

19 июля глава города сообщил, что певицы на Дне города не будет. По его словам, формат мероприятия изменился и выступление «будет неуместно в данном контексте, в данной ситуации».

Теги
Псков отмена концертов День города елка новости
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