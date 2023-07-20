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Сеть лабораторий «Хеликс» опровергла утечку данных клиентов Общество, 12:07
Общество ,  
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Сеть лабораторий «Хеликс» опровергла утечку данных клиентов

Сеть лабораторий «Хеликс» опровергла информацию об утечке персональных данных клиентов
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Информация об утечке в Сеть данных клиентов медицинских лабораторий «Хеликс» не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе сети.

Там подтвердили, что в ночь с 15 на 16 июля на «Хеликс» была совершена хакерская атака. Злоумышленники попытались внедрить вредоносное программное обеспечение, которое шифрует файлы и блокирует работу систем. После этого они потребовали денежный выкуп за «дешифровщика» — программное обеспечение, которое может расшифровать поврежденные данные».

В пресс-службе заверили, что IT-команда оперативно отреагировала на атаку и принудительно остановила работу всех систем, чтобы предотвратить распространение вредоносного ПО, дальнейшую зашифровку информации и утечку баз данных. Хакерам удалось зашифровать лишь часть данных, а спустя 32 часа после сбоя работа основной части систем была восстановлена.

«Со своей стороны мы не зафиксировали утечку данных, а информация, фрагменты которой получила наша IT-команда и которую кибермошенники называют базой «Хеликс», вызывает сомнения в достоверности, так как там присутствуют записи о людях, которые никогда не были клиентами «Хеликс», — сказали в компании. Там предположили, что данные из слитой базы могут принадлежать клиентам других организаций.

К расследованию привлечены подразделения ФСБ, добавили в сети лабораторий «Хеликс».

Об утечке сообщил телеграм-канал «Утечки информации». Его авторы утверждали, что накануне в открытый доступ был выложен файл с персональными данными клиентов «предположительно сети медицинских лабораторий «Хеликс». В базе содержатся ФИО, более 870 тыс. номеров телефонов, свыше 770 тыс. адресов электронной почты и другая информация.

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Кроме того, к администраторам на анализ попал другой файл с 4,9 млн уникальных электронных адресов зарегистрированных пользователей. Оба дампа датированы 15 июля.

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