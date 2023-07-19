В московском парке нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями

Место обнаружения тела (Фото: moscowproc / Telegram)

В парковой зоне в районе Каширского шоссе в Москве нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями, сообщили в московской прокуратуре.

В Следственном комитете уточнили, что тело со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в коллекторе. Накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. После этого мать написала заявление о пропаже сына.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

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