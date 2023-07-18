В Пермском крае скончалась 15-летняя девушка, которую поджег знакомый

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В Пермском крае скончалась 15-летняя девушка, которую поджег 16-летний знакомый, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.



«Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сообщили в пресс-службе.

По данным СК, девушка пришла домой к знакомому в ночь на 8 июля. Позже, находясь неподалеку от дома, он облил ее горючей жидкостью и поджег. С обширными ожогами девушку доставили в медицинское учреждение.

В прокуратуре по региону сообщили, что между несовершеннолетними произошел конфликт.

Подростка, который устроил поджог, арестовали. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).



