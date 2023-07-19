Русский музей объяснил отмену открытия выставки «Клин Новикова»

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Открытие выставки «Клин Новикова. Новая академия изящных искусств», приуроченной к 65-летию петербургского художника Тимура Новикова, отложили из-за «многочисленных нарушений установленных регламентов и процедур подготовки выставки», объяснили РБК в пресс-службе Русского музея.

Об отмене выставки сообщил профессор учрежденной Новиковым Новой академии изящных искусств Олег Маслов. Он утверждает, что мероприятие «запретили», а новый директор музея, бывшая замминистра культуры Алла Манилова лично опечатала залы. Источники издания «Север. Реалии» (признано иноагентом) утверждали, что выставку запретили под предлогом порнографического содержания некоторых представленных работ.

В музее РБК заявили, что «при наличии 43 работ Тимура Новикова в собрании Русского музея на выставке предполагалось экспонирование всего двух произведений». Были и нарушения, касающиеся сохранности экспонатов: в частности, не было витрин для костюмов. Сейчас ответственные сотрудники музея устраняют эти проблемы.

Подготовку выставки курирует глава отдела новейших течений Александр Боровский. Он заверил «Фонтанку», что «никаких политических вопросов здесь нет» и «слова «порнография» никто нигде не произносил». «Мы Тимура показывали уже сотни раз — и мы, и Эрмитаж, и Третьяковка, и Московский музей современного искусства. Так что материал сугубо исторический. Сейчас там вопросы чисто технические и вопросы экспозиции», — подчеркнул Боровский.

Тимур Новиков — советский и российский художник, один из лидеров петербургского неофициального искусства 1980–1990-х годов. Основал Новую академию изящных искусств, создал движение «Новые художники». Основоположник неоакадемизма, который противопоставил модернизму, выступая за возрождение классического искусства. Оформлял концерты группы «Кино» и оркестра «Популярная механика». Умер в 2002 году в возрасте 43 лет. Передал часть своего собрания в Русский музей и Эрмитаж.

На выставке в Русском музее анонсировано около 80 произведений 23 художников круга Новой академии.