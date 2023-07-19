Путин рассказал, как в студенчестве работал грузчиком

Владимир Путин (Фото: Кремлевский пул / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железной дороге. Он признался, что это занятие ему не понравилось.

Во встрече президента с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» участвовал победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец спецоперации на Украине Илья Штокман. Он рассказал, как в 1998 году уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

«Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили мы на железнодорожной станции, но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря», — ответил ему Путин.

Путин не раз делился воспоминаниями из прошлого на встречах с общественностью. Так, на историю журналистки о ветеранах Великой Отечественной войны, оказавшихся на семь месяцев запертыми в квартире из-за недобросовестных подрядчиков по замене лифтов в доме, он отреагировал словами «безобразие, что еще говорить» и заверил, что понимает людей оказавшихся в подобной ситуации. Глава государства рассказал, что более 30 лет жил в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж. «Лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи», — пояснил он.