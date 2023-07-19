Путин рассказал, как в студенчестве работал грузчиком

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:16
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 18:16
Суд арестовал третьего администратора канала «Кремлевская прачка» Общество, 18:16
Чернышенко рассказал о будущем Fan ID в футболе и хоккее Спорт, 18:15
Работу Керченской паромной переправы будут приостанавливать по ночам Общество, 18:13
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 18:12
Минобороны выдало предупреждение для кораблей, следующих в порты Украины Политика, 18:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На Украине проверят «образ жизни» военкомов после коррупционного скандала Политика, 18:04
На организатора обманувшей 18 тыс. человек пирамиды завели новые дела Общество, 17:58
Совфед одобрил штрафы для пособников иноагентов Политика, 17:54
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 17:54
Цена топлива на бирже обновила рекорд. Сколько будет стоить бензин на АЗС Авто, 17:43
Путин призвал воспитывать «не квасной» патриотизм через видеоигры Политика, 17:36
Путин рассказал, как в студенчестве работал грузчиком Политика, 17:33
Политика ,  
0 

Путин рассказал, как в студенчестве работал грузчиком

Путин вспомнил, как в студенчестве грузил мешки на железной дороге
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кремлевский пул / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железной дороге. Он признался, что это занятие ему не понравилось.

Во встрече президента с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» участвовал победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец спецоперации на Украине Илья Штокман. Он рассказал, как в 1998 году уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

«Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили мы на железнодорожной станции, но мне это занятие не очень понравилось, честно говоря», — ответил ему Путин.

Путин не раз делился воспоминаниями из прошлого на встречах с общественностью. Так, на историю журналистки о ветеранах Великой Отечественной войны, оказавшихся на семь месяцев запертыми в квартире из-за недобросовестных подрядчиков по замене лифтов в доме, он отреагировал словами «безобразие, что еще говорить» и заверил, что понимает людей оказавшихся в подобной ситуации. Глава государства рассказал, что более 30 лет жил в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж. «Лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи», — пояснил он.

Теги
Персоны
Владимир Путин грузчик железная дорога
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин вспомнил о сломанном носе на тренировке по боксу
Общество
Путин вспомнил о получении звания лейтенанта артиллерии
Политика
Путин вспомнил о том, как носил на руках на пятый этаж пожилую соседку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter