Путин вспомнил о работе матери ночным сторожем

Владимир Путин и Мария Шеломова (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», рассказал, что его мать во времена его детства работала сторожем, чтобы была возможность с ним сидеть. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Во время разговора с многодетной семьей Каньшиных из Благовещенска Путин обратил внимание, что их мама работает уборщицей в Дальневосточной распределительной сетевой компании, чтобы освобождать время для ухода за детьми.

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой — нянечкой в больнице работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — сказал Путин.

Ранее российский президент заявил, что семья, в которой много детей, является основой будущего России, «продолжением тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа». Кроме того, он призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей, в первую очередь многодетных, а также «оперативно реагировать на их проблемы и запросы».