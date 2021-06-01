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Общество ,  
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Путин вспомнил о работе матери ночным сторожем

Владимир Путин и Мария Шеломова
Владимир Путин и Мария Шеломова (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», рассказал, что его мать во времена его детства работала сторожем, чтобы была возможность с ним сидеть. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Во время разговора с многодетной семьей Каньшиных из Благовещенска Путин обратил внимание, что их мама работает уборщицей в Дальневосточной распределительной сетевой компании, чтобы освобождать время для ухода за детьми.

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой — нянечкой в больнице работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — сказал Путин.

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Президент России Владимир Путин

Ранее российский президент заявил, что семья, в которой много детей, является основой будущего России, «продолжением тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа». Кроме того, он призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей, в первую очередь многодетных, а также «оперативно реагировать на их проблемы и запросы».

Мать российского президента Мария Шеломова родилась в 1911 году в деревне Заречье Тверской области. Там она вышла замуж за отца президента и переехала с ним в Петергоф. Мать Путина умерла в 1998 году.

Владимир Путин работа мать
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