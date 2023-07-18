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Полиция начала проверку видео с избиением подростков в Новой Москве

Московская полиция проводит проверку видео с избиением подростков в Новой Москве
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция начала проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних, сообщает МВД.

«В одном из телеграм-каналов размещена информация с видеосопровождением, в которой указывается, что, предположительно, на территории ТиНАО [Троицкого и Новомосковского административных округов] города Москвы неизвестные лица избивают несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Причастные устанавливаются, отметили в МВД.

Вечером 17 июля телеграм-канал «Многонационал» опубликовал видеозаписи, на которых видно, как неизвестные жестоко избивают подростков. На одном видео молодой человек бьет ногой сидящего на лавочке подростка, еще двое наблюдают за этим. Канал назвал нападавших выходцами из Азербайджана, которые «избивают людей и снимают это на камеру ради контента для соцсетей».

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полицейские МВД мигранты
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