В Думе предложили освобождать женщин-ИП от страховых взносов перед родами

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Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди») подготовил законопроект (документ есть у РБК), которым предлагается освобождать женщин — индивидуальных предпринимательниц от уплаты страховых взносов в течение двух месяцев до родов. Проект закона был направлен в правительство на отзыв.

Изменения планируется вносить в ст. 430 Налогового кодекса, которая определяет размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физлицам. Ее предлагается дополнить подпунктом о том, что женщины-ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за период 70 дней до родов (84 дней в случае многоплодной беременности).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас освобождение беременных женщин-ИП от уплаты страховых взносов невозможно без официального прекращения ими предпринимательской деятельности. «Таким образом, действующее правовое регулирование фактически ставит женщин-индивидуальных предпринимателей в не равное положение в сфере социального обеспечения», — поясняет автор законопроекта.

В записке также отмечается, что на последних сроках беременности женщина-ИП не может полноценно осуществлять предпринимательскую деятельность, соответственно, ее доходы снижаются, при том, что обязанность уплачивать страховые взносы остается. Это, а также возникающие дополнительные расходы по подготовке к рождению ребенка, могут спровоцировать возникновение стрессовых ситуаций, отмечается в записке.

У проекта закона есть также законопроект-спутник, который вносит изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». В нем предлагается засчитывать тот же 70-дневный период до родов женщины-ИП в страховой стаж (84-дневный в случае многоплодной беременности).

Автор законопроектов Александр Демин заявил РБК, что у женщин предпринимателей уйти в декретный отпуск возможности нет и обязанность уплачивать страховые взносы сохраняется в любом случае, даже при беременности. «Поэтому считаю действующие нормы закона несправедливыми в той части, в которой они ставят в неравное положение беременных женщин-предпринимателей и работающих по найму.

Именно на устранение данной несправедливости направлен законопроект», — пояснил депутат.

Согласно Налоговому кодексу, сейчас индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают страховые взносы за период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (п.7 ст. 430 Налогового кодекса).