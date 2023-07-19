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82-летний пенсионер нашел беспилотник в зеленоградском лесу

82-летний пенсионер обнаружил беспилотник в лесу в Зеленограде
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

82-летний пенсионер по имени Евгений Смольников обнаружил беспилотник в лесном массиве в Зеленограде. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам мужчины, он нашел беспилотник в 17-м микрорайоне Зеленограда 18 июля примерно в 10 часов утра. Сотрудники полиции прибыли на место в 13:10 и увидели серый беспилотник самолетного типа длиной около 1,5 м с размахом крыльев 2 м. Дрон оснащен камерой, у него есть аккумулятор и схема.

На место происшествия также выехали сотрудники ФСБ и саперного подразделения МВД. ФСБ изъяло аккумулятор и видеоаппаратуру.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что информация о найденном дроне к ним не поступала. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.

В начале июля в районе села Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника. Еще по одному сбили в Калужской области и в районе Кубинки в Одинцовском районе Подмосковья. Источники ТАСС и телеграм-канала Baza рассказывали, что дрон упал в Кубинке на территории одного из военных объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что атаки дронов были отражены ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидированы, пострадавших нет.

После майской атаки беспилотников на Кремль в Москве и Московской области запрещено запускать дроны.

Теги
беспилотники Москва МВД Зеленоград новости ФСБ
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