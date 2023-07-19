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Умер один из режиссеров «Секретных материалов» и «Декстера»

Умер режиссер серий «Секретных материалов» и «Декстера» Роберт Либерман
Роберт Либерман
Роберт Либерман (Фото: Aaron Lynett / Zuma / Global Look Press)

В Лос-Анджелесе умер режиссер телесериалов и рекламных роликов Роберт Либерман, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Ника. Либерман скончался 1 июля после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 75 лет.

Либерман известен как автор рекламных роликов, в том числе для McDonald's и Oreo, а также как режиссер телесериалов. По данным IMDb, его привлекали к съемкам эпизодов «Секретных материалов», «Декстера» и «Мыслить как преступник».

Также он принимал участие в телевизионных проектах «Тридцать с чем-то», «Мертвая зона», «Багровые небеса», «Инстинкт убийцы» и других. В фильмографии Либермана есть несколько полнометражных картин: «Огонь в небе», «Могучие утята — 3», «Игра в атаке», «Все, что я хочу на Рождество», «Стол на пятерых».

Последней работой режиссера стал телевизионный фильм 2021 года «Рождество в Тахо».

Теги
режиссер США сериалы реклама
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