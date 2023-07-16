Умерла Джейн Биркин

Джейн Биркин было 76 лет. Актриса и певица снялась в таких фильмах, как «Фотоувеличение» и «Бассейн», она получила широкую известность благодаря многолетнему союзу с поэтом и композитором Сержем Генсбуром

Джейн Биркин (Фото: R. Viner / Express / Hulton Archive / Getty Images)

Французская певица и актриса британского происхождения Джейн Биркин скончалась в 76 лет, передает BFMTV. Тело артистки обнаружили в доме в Париже.

Le Parisien пишет, что по состоянию здоровья Биркин весной отменила свои концерты. Певица собиралась провести несколько выступлений в Париже с композициями из своего последнего альбома «Oh! Pardon tu dormais…», а также принять участие в летних фестивалях. «Я всегда была большой оптимисткои,̆ и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену», — говорила она тогда.

Осенью 2021 года Биркин пережила инсульт, из-за чего также была вынуждена отменить выступления.

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Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье актрисы Джуди Кэмпбелл и офицера Королевского военно-морского флота Дэвида Биркина. В конце 1960-х годов она переехала во Францию. Ее первой значимой работой в кино стала роль в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони (1966) — она сыграла девушку, которая хотела стать моделью.

Биркин приняла участие в десятках картин, среди наиболее известных киноработ — роли в картинах «Бассейн» Жака Дере, «Слоган» Пьера Гримбла, «Смерть на Ниле» Джона Гиллермина, «Очаровательная проказница» Жака Риветта.

В 1965 году Биркин вышла замуж за английского композитора Джона Барри, который писал музыку к фильмам о Джеймсе Бонде, у них родилась дочь Кейт. Через несколько лет пара развелась, и на съемках «Слогана» Биркин познакомилась с французским поэтом и композитором Сержем Генсбуром. Генсбур написал для Биркин несколько альбомов, вместе они часто исполняли на концертах песню «Je t'aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»). В 1971 году у них родилась дочь Шарлотта Генсбур, которая тоже стала актрисой и певицей. В 2021-м Генсбург сняла документальный фильм о своей матери «Джейн глазами Шарлотты».

В 1980-х глава дома Hermes Жан-Луи Дюма, который оказался рядом с Джейн Биркин в самолете, следовавшем из Парижа в Лондон, создал в честь нее сумку Birkin.

Биркин была удостоена французского национального ордена «За заслуги» и ордена Британской империи.