На севере Казахстана начались сборы территориальной обороны

В Казахстане начались сборы по организации территориальной обороны

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Трехдневные сборы по организации территориальной обороны начались в городе Петропавловске на севере Казахстана. Об этом сообщило Минобороны страны.

В учениях участвуют командующие войсками региональных командований и десантно-штурмовыми войсками, помощники акимов, командиры бригад. Сборы продлятся три дня.

Силы теробороны Казахстана были созданы в 2017 году, но учения «со специалистами такого профиля» проводятся во второй раз, отметили в Минобороны. Впервые в сборах принимают участие представители местных исполнительных властей, в том числе заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.

Сборы начались с матча по мини-футболу. Также планируется заседание круглого стола, на котором власти рассмотрят закон «О территориальной обороне» и комплексный план по ее развитию.

В сентябре 2022 года в граничащей с Россией Костанайской области Казахстана прошли учения теробороны. Задачами мероприятия министерство назвало «обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы взаимодействия разноведомственных сил, проверить состояние мобилизационной готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны».