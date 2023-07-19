Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект о длинных выходных в мае

Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о выходных с 1 по 9 мая

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая, предложенный фракцией «Новые люди», сообщили «РИА Новости».

«Авторы не учитывают того, что зимой есть каникулы, на которых родители с детьми ходят на катки и елки», — заявил на заседании нижней палаты член комитета, депутат от партии «Единая Россия» Михаил Тарасенко. Он подчеркнул, что по законопроекту нет положительных решений, в том числе от профсоюзов.

Депутаты партии «Новые люди» Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев, Анна Скрозникова, Антон Ткачев и Георгий Арапов внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая в Госдуму в апреле. Они предложили продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул.

Согласно проекту документа, новогодние выходные должны были длиться с 1 по 3 января, еще один выходной предусмотрен на православное Рождество — 7 января. В «Новых людях» подчеркнули, что зимой россияне в основном никуда не уезжают, поэтому лучше «поехать в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами». Установление длинных выходных в мае позволит «провести время с родными и близкими, что <...> создаст условия для повышения уровня отдыха и улучшит благополучие граждан», говорилось в пояснительной записке.

Отрицательный отзыв на законопроект ранее представило правительство, следует из базы Госдумы. В отзыве говорится, что выходные в январе совпадают с периодом школьных каникул, когда можно провести время «в кругу семьи», а увеличение длительности майских праздников может помешать процессу подготовки школьников к выпускным экзаменам.

По проекту Минтруда на 2024 год, выходные дни в мае планируют установить с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. На Новый год россияне будут отдыхать десять дней, с 29 декабря по 8 января.