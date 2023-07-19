В Москве из-за непогоды повреждены 55 машин и упали 57 деревьев

Фото: «АГН Москва»

В Москве из-за сильного дождя и ветра были повреждены 55 автомобилей и повалены 57 деревьев. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.

В столице утром 19 июля продолжил идти сильный дождь с сильными порывами ветра. За сутки в Москве выпала почти половина от июльской нормы осадков — 38 миллиметров. При этом в некоторых районах Подмосковья дожди наиболее интенсивные. Например, в Клину выпало 90 миллиметров осадков, что превышает норму. Об этом в своем Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Аэропорты столицы работают штатно, но есть задержки рейсов. Во Внуково задержали семь рейсов, а девять отменили. В Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено. В Шереметьево два рейса задержали и два отменили, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

На улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. Под особым контролем находятся низинные места, а также остановки общественного транспорта — сообщает Мосводосток в своем тг-канале.

18 июля в столице были зафиксированы сверхинтенсивные дожди. Дожди продлятся до 18:00 среды, 19 июля. Об этом у себя в Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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