Собянин анонсировал серийное производство российских банкоматов

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Московская группа компаний BFS получила предзаказы на производство 7 тыс. банкоматов. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Около 80% из более чем 800 компонентов устройств производится в России, и эта доля будет постепенно расти, отметил градоначальник.

BFS совместно с российской компанией АО «МЦСТ» разработала системный блок, включающий в себя все необходимые интерфейсы. Работают банкоматы на отечественных процессорах «Эльбрус». Такая независимость от иностранных компаний в части технического обслуживания и ПО обусловливает значимое преимущество столичной продукции, добавил Собянин. При этом в перспективе BFS практически полностью может покрыть потребности российского рынка, выпуская 30 тыс. банкоматов ежегодно. Сейчас производственные мощности компании вдвое меньше.

Банкоматы позволяют бесконтактно считывать карты, двухмерные штрих- и QR-коды, а также оснащены улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов. Серийный выпуск устройств налажен в индустриальном парке «Руднево», который входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Технологическая линия производства размещена на площади 5,5 тыс. кв. м и включает в себя 11 постов финальной сборки и девять постов тестирования готовой продукции.

Несмотря на практически полную автоматизацию производства, на заводе будет создано не менее 70 качественных рабочих мест. BFS использует 3D-печать и прототипирование пластиковых деталей банкомата, а процесс сварки осуществляет сварочный робот последнего поколения.