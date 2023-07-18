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Американский военный сбежал в КНДР из Южной Кореи

Американский военный без разрешения перешел границу Южной Кореи и оказался в КНДР
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Американский солдат, которому грозит дисциплинарное взыскание, перешел демаркационную границу двух Корей и оказался в КНДР. Он может находиться под стражей в Северной Корее, сообщает Reuters.

Официальный представитель Вооруженных сил США в Южной Корее Айзек Тейлор заявил, что военнослужащий во время ознакомительной поездки в объединенную безопасную зону между двумя Кореями «умышленно и без разрешения пересек военную демаркационную линию в Корейскую Народно-Демократическую Республику». Тейлор предположил, что солдат находится под стражей в КНДР, идут работы по «разрешению этого инцидента».

На условиях анонимности два американских чиновника сообщили Reuters, что военного ждало дисциплинарное взыскание со стороны Вооруженных сил США. Также чиновники сообщили CBS News, что речь идет о рядовом второго класса Трэвисе Кинге, который был освобожден из-под стражи в Южной Корее. Его должны были вывезти в США из-за дисциплинарного взыскания. Однако после прохождения контроля безопасности в аэропорту он «каким-то образом» вернулся, присоединился к туристической группе и сумел пересечь границу с Северной Кореей.

Свидетель этого события рассказал CBS News, что солдат с громким смехом пересек границу, пробежав между зданиями. «Сперва я подумал, что это была неудачная шутка, но когда он не вернулся, я понял — это была не шутка. Потом все отреагировали, и все пошло не так», — сказал очевидец.

Демаркационная линия между Южной Кореей и КНДР была установлена по окончании военных действий в 1953 году. С тех пор между двумя странами так и не был заключен мирный договор.

Теги
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