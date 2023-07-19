Украинцам разрешили получать офицерские звания без высшего образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет во время военного положения предоставлять офицерские звания военнослужащим без военного высшего образования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Вооруженные силы Украины нуждаются в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. Но по прежнему законодательству человек, имеющий весомый боевой опыт, но не имеющий высшего образования, не мог претендовать на офицерскую должность. В то же время лицо, которое прошло исключительно теоретическую подготовку, могло получить руководящую должность.

Согласно закону, который подписал Зеленский, военные без военного высшего образования, но с боевым опытом не менее шести месяцев смогут получать первичное офицерское звание. Однако не позднее, чем через полгода после прекращения военного положения, такие военные должны пройти курс военной подготовки по своему профилю.

Кроме того, во время военного положения разрешается принимать на военную службу по контракту в качестве офицеров людей от 20 до 40 лет. Ранее предельным был возраст 30 лет.