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Лесной пожар у аэропорта турецкого Бодрума взяли под контроль

Сильный лесной пожар у аэропорта турецкого Бодрума взят под контроль

Пожар в лесной зоне на пути к аэропорту Миляс-Бодрум взят под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Он отметил, что за полчаса огонь сжег площадь около 37 гектаров. В тушении участвовали девять самолетов, 13 вертолетов, а также около 450 человек. Министр отметил, что возгорание началось на обочине дороги.

«Пострадала площадь примерно 169 гектаров. К счастью, нет ни человеческих жертв, ни раненых», — сказал Юмаклы.

14 июля в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом Миляс-Бодрум в провинции Мугла на юге Турции начался пожар. Температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса. Пожар, начавшийся недалеко от аэропорта, переместился на юг, в сторону квартала Кости. Губернатор Муглы Орхан Тавлы заявил, что пожилые жители района были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Теги
Турция аэропорты лесной пожар
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