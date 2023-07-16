Полиция нашла пропавших в Красноярске мальчиков

Фото: МВД России

Пропавшие в Красноярске несовершеннолетние мальчики найдены. Об этом сообщает МВД Красноярского края.

По предварительным данным, двое детей 2010 и 2013 годов рождения всю ночь гуляли в Октябрьском районе Красноярска.

На родителей несовершеннолетних составили административный протокол по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Им грозит штраф в размере до 500 руб.

Дети пропали накануне. Поначалу родители попытались найти их самостоятельно. Однако утром следующего дня они решили обратиться в полицию.