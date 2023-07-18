Саудовская Аравия закупит турецкие беспилотники Bayraktar

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Саудовская Аравия приобретет турецкие беспилотники. Об этом сообщил министр обороны королевства принц Халид бин Салман Аль Сауд у себя в Twitter после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, которая прошла 17 июля.

«Было подписано два контракта на приобретение [беспилотников Bayraktar], в соответствии с которыми Министерство обороны Саудовской Аравии будет приобретать дроны с целью повышения боеготовности вооруженных сил королевства и укрепления его оборонных и производственных возможностей», — сообщил принц, не уточнив стоимость покупки.

Эрдоган посетил Саудовскую Аравию в сопровождении около 200 бизнесменов в рамках ближневосточного турне. Страны подписали несколько меморандумов о взаимопонимании в разных областях, включая энергетику, прямые инвестиции и оборонную промышленность.

Baykar производит боевые беспилотники — в частности, ударные боевые дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.