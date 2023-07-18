Работу колеса обозрения «Солнце Москвы» приостановили из-за дождя

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Колесо обозрения «Солнце Москвы» временно приостановило работу из-за сильного дождя и ветра.

«Работа колеса обозрения «Солнца Москвы» временно приостановлена из-за погодных условий. Ситуация — абсолютно штатная. В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду работа аттракциона прекращается. Техническая служба аттракциона была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно. Все гости высажены в штатном режиме», — заявили РБК в пресс-службе колеса.

Video

Ливень, который прошел в Москве, затопил некоторые улицы, станции метро.

В Москве, по прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля пройдут дожди, ливни, гроза, град, ветер до 25 м/с. Власти Москвы предупредили о непогоде.

По прогнозам, 19 июля станет самым прохладным днем на неделе, а наиболее интенсивные дожди пройдут в ночь со вторника на среду.