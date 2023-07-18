В екатеринбургском детском саду трое детей заболели вирусным менингитом

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В частном детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге выявили три случая заболевания вирусным менингитом, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

Заболевшие дети госпитализированы. В помещениях детского сада провели дезинфекцию, его работа временно приостановлена.

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его могут вызывать бактерии, вирусы и другие возбудители. Симптомы болезни — рвота, головная боль, лихорадка.

В Минздраве по региону сообщили, что у госпитализированных детей состояние средней тяжести. Они находятся в инфекционном отделении с подозрением на энтеровирусную инфекцию. «Проводятся диагностические исследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в частный детский сад «Аистенок».

С начала июля в Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией (вызывает бактериальный менингит), двое зараженных скончались. Изначально инфекцию выявили у сотрудников Ozon и работников ПАО «Уралхиммаш», которые жили в одном хостеле. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все инфицированные пациенты находятся под наблюдением, а вспышка локализована.