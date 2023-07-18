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Теракт на Крымском мосту ,  
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В Великобритании отвергли причастность к подрыву Крымского моста

МИД Великобритании отверг причастность к подрыву Крымского моста
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В МИД Великобритании отвергли обвинения России в том, что британские спецслужбы причастны к подрыву Крымского моста, сообщает Reuters.

«Это беспочвенная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями», — заявил агентству представитель британского Министерства иностранных дел.

17 июля заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться, насколько британские спецслужбы причастны к теракту на Крымском мосту.

«Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает», — сказал Полянский (цитата по «РИА Новости»).

Накануне на Крымском мосту произошел взрыв. Движение по мосту после этого приостановили. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205). Президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины.

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