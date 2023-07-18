В Москве полицейский по неосторожности ранил коллегу из автомата

Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

Полицейский по неосторожности выстрелил в коллегу из автомата Калашникова возле военкомата на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Инцидент произошел возле Коптевского военкомата во время дежурства. Один из полицейских по неосторожности выстрелил в коллегу из автомата Калашникова. Пострадавший госпитализирован с ранением в живот», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС начало служебной проверки по факту неосторожного обращения с табельным оружием. Виновника происшествия на время проверки отстранили от служебных обязанностей.

Телеграм-канал Baza сообщил, что инцидент произошел утром 17 июля прямо около входа в Коптевский военкомат, где полицейские были на дежурстве. Один из них «как-то неловко взялся за автомат Калашникова — и нечаянно пальнул в своего же напарника», сообщает Baza. Пуля попала в рацию и бронежилет пострадавшего полицейского.